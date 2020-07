Villaricca. Ha massacrato di botte la sua Kira, un bellissimo Pitbull di 10 mesi, infliggendole delle ferite mortali alla testa e agli arti. Nonostante le cure del veterinario di un ambulatorio di Villaricca, la cagnolina non ce l’ha fatta.

Orrore a Villaricca, massacra di botte il suo cane fino ad ucciderlo

A raccontare il dramma di Kira è l’Enpa Sezione Napoli. Dopo essere stata maltrattata dal suo padrone, ieri pomeriggio il Pitbull viene trasportato d’urgenza in un ambulatorio della città.

Chi ha barbaramente picchiato Kira, le ha inferto delle ferite letali: la cagnolina aveva il cranio fracassato, varie lesioni interne e aveva schiena ed arti posteriori rotti.

Le sue ferite vengono medicate dal veterinario, che tenta di tutto per salvarle la vita. Ma per il Pitbull di 10 mesi non c’è più niente da fare: le sue condizioni sono gravissime e nel giro di poche ore il cuore di Kira cessa di battere.

“La delegata di Villaricca nonché guardia zoofila, sentito il veterinario, resasi conto della gravità dei fatti, raccoglie testimonianze dirette e fa denunciare all’arma dei carabinieri il gesto crudele”, fa sapere l’Enpa Sezione Napoli. La stessa associazione si costituirà parte civile.