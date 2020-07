Salgono i contagi in Italia. Oggi, 4 luglio, sono infatti 235 i positivi rispetto a ieri. Per quanto riguarda i decessi, oggi se ne registrano 21.

Coronavirus in Italia, il bollettino del 4 luglio: 235 nuovi casi e 477 pazienti guariti

Dei 235 contagiati 95 sono in Lombardia, 51 in Emilia-Romagna, 4 in Veneto e 11 in Piemonte. Sono 5 le regioni che non registrano nessun nuovo caso (Marche, Valle d’Aosta, Sardegna, Molise e Basilicata). Ventuno i decessi di oggi. Le vittime totali salgono a 34.854. Aumentano le guarigioni: sono 477 rispetto a ieri, per un totale di 191.944. Attualmente i casi attivi in Italia sono 14.621 (-263): di questi 13.610 si trovano in isolamento domiciliare asintomatici o con pochi sintomi, 940 persone sono ricoverate con sintomi. I pazienti in terapia intensiva sono 71. La regione più colpita resta la Lombardia. Dall’inizio dell’epidemia sono stati effettuati 5.599.826.tamponi, di cui +51.011 nelle ultime ventiquattro ore.

