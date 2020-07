Dramma questa mattina a Riccione. Una ragazza di appena 18 anni è deceduta per un malore mentre faceva un bagno all’alba con gli amici. La giovane, originaria di Torino, era in vacanza sulla rivera romagnola quando si è consumata la tragedia.

Riccione, fa il bagno e ha un malore: muore a 17 anni

Dopo una notte di baldoria, il gruppo di amici, di cui faceva parte la 17enne, ha deciso di terminare la serata con un bagno in mare ma al momento di rientrare a riva, le amiche hanno perso le tracce della vittima. E’ scattato l’allarme ed è intervenuta la Capitaneria. Immediato anche l’intervento del 118 con due ambulanze e un’auto medicalizzata.

La ragazzina è stata trovata in acqua, ma ormai non c’era più niente da fare. Un’altra amica, di 18 anni, è stata trasportata all’ospedale di Riccione con un codice di media gravità. Anche un altro ragazzo si è trovato in difficoltà in acqua, le sue condizioni non sono preoccupanti. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto e i motivi della tragedia. La ragazza potrebbe aver avuto un malore in acqua ed essere annegata. La Procura di Rimini potrebbe disporre l’esame autoptico sulla salma della 17enne torinese.