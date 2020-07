Oroscopo Branko sabato 4 luglio 2020 Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Come andrà questo weekend per gli ultimi quattro segni dell’oroscopo? Quali segni, fra il Sagittario, il Capricorno, l’Acquario e i Pesci, vivrà un sabato memorabile? Di seguito l’oroscopo di Branko per sabato 4 luglio liberamente tratto dal libro Calendario Astrologico.

Oroscopo Branko sabato 4 luglio 2020: Sagittario

Ti senti carico in questa giornata. Una bella dose di energia in più sarà il mood di questo sabato. Finalmente sta cominciando il tuo recupero, sia in amore che sul lavoro. Hai tanto da fare e sarà bravo chi riuscirà a fermarti perchè sei inarrestabile. Ma tieni bene a mente che se non prendi il comando, lo farà qualcun altro. E non sarà piacevole. Riafferma il potere che hai recentemente abbandonato approfittando della carica che ti contraddistingue oggi.

Oroscopo Branko sabato 4 luglio 2020: Capricorno

Il suggerimento di Branko per la giornata è di provare a essere più comprensivo, soprattutto se ci saranno contrattempi sul lavoro. Nelle prossime ore sarà difficile gestire il nervosismo e avrai voglia di riversare la tensione che senti nel rapporto di coppia e nelle relazioni con gli altri. Mantieni la calma. Una questione che è stata tenuta nascosta per settimane viene svelata. Non è esattamente quello che ti aspettavi, ma non è neanche un affare.

Oroscopo Branko sabato 4 luglio 2020: Acquario

Il romanticismo sarà alla base di questa giornata. Secondo il popolare astrologo istriano domani riuscirai a vivere un momento magico con la tua dolce metà, grazie al sostegno di stelle complici. Le idee che hai suggerito molto tempo fa appaiono nelle proposte e nelle presentazioni degli altri. Evidentemente, sei il ghostwriter non accreditato per l’ultima serie di riforme.

Oroscopo Branko sabato 4 luglio 2020: Pesci

Stasera esci. Questa è la raccomandazione di Branko per sabato: hai un oroscopo molto promettente, che favorisce gli incontri e le relazioni sociali. Non sprecarlo, restandotene chiuso in casa e organizza, piuttosto, qualcosa di divertente. A volte non ti rendi conto di quanto apprezzi qualcosa fino a quando non sta per essere portato via. Reclama ciò che è tuo mentre puoi.