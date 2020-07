C’è un terzo bimbo risultato positivo al Coronavirus a Mondragone. Nella zona rossa sono due i bimbi della comunità bulgara affetti dal Covid-19, entrambi residente nei palazzi ex Cirio.

Zona rossa a Mondragone, c’è un terzo bimbo positivo al Coronavirus

“E’ in attesa del secondo tampone, è asintomatico ma in quarantena a casa”, dichiara alla Dire Giuseppe Parisi, presidente della Societa’ italiana di Pediatria (Sip) della Campania, che non nasconde preoccupazione per il focolaio nella sua regione.

“E’ una situazione che va attentamente controllata perché venuta fuori solamente per caso, attraverso la positività di una donna bulgara che ha partorito all’ospedale di Sessa Aurunca”, chiarisce Parisi.

“Il bambino non ha contratto il virus dalla madre e da quest’ultima si è risaliti alla comunità di Mondragone”, aggiunge.

Il presidente Sip Campania spiega anche che “i due positivi asintomatici in età pediatrica sono un bimbo di 10 mesi e una bambina di 8 anni. Entrambi – conclude – sono ricoverati nell’unità di crisi del Policlinico Federico II di Napoli”.