Omicidio a Jesi, in provincia di Ancona, alle prime ore di questa mattina. I fatti in via Severi. L’assassino, un ragazzo di 25 anni, già in cura da tempo per problemi psichiatrici, è entrato nella casa dei vicini al piano terra intorno alle 5,30 sfondano il vetro e ha ucciso con un frammento di vetro colpendola alla gola Fiorella Scarponi, 69 anni. Poi ha aggredito anche il marito della vittima che ora si trova in gravissime condizioni all’ospedale di Torrette.

I carabinieri intervenuti sul posto hanno fermato per accertamenti un 25enne sporco di sangue che sì aggirava nella zona: si tratta di un giovane che risiede nel quartiere. Anche lui ora si trova in ospedale. Sul posto del delitto la Scientifica per i rilievi del caso e per accertare la dinamica.

