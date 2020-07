Pagamenti reddito di emergenza mese di luglio. Per tutti quelli che hanno presentato la domanda lo scorso giugno, per usufruire del reddito di emergenza, i pagamenti sono attesi nel mese corrente di luglio.

Prima e seconda mensilità del Rem a luglio 2020, ecco per chi

Entro il prossimo 15 luglio del 2020, è atteso pure il pagamento della seconda mensilità del reddito di emergenza per chi ha preso la prima il 12 giugno scorso dopo che la domanda è stata presentata ed accolta a maggio 2020 in accordo con quanto è stato riportato dal sito insindacabili.it.

Lavoro ad oltranza dell’Inps sul Rem fino a settembre 2020

Come riporta il sito Trendonline, il lavoro dell’Inps sul reddito di emergenza proseguirà ad oltranza fino a settembre 2020 tra domande di Rem accettate o rifiutate, e pagamenti ai legittimi beneficiari in quanto ad oggi, salvo ulteriori proroghe, c’è tempo fino a tutto il corrente mese di luglio per presentare l’istanza online oppure recandosi presso Caf e patronati. In particolare, il mese di settembre del 2020 sarà quello della seconda ed ultima mensilità del reddito di emergenza per tutte le domande presentate ed accolte proprio a luglio.