Un nuovo furto nell’area nord. Ignoti questa notte, poco prima dell’alba, sono entrati in azione lungo corso Italia ad Acerra. Nel mirino di nuovo un istituto di credito, con modalità simili a quelle già registrate la scorsa settimana a Marigliano e Sant’Anastasia.

Acerra, furto nella notte all’Intesa San Paolo: banditi via con il roller cash

Una banda è riuscita a forzare l’ingresso e introdursi all’interno della filiale, lungo la strada principale della cittadina a nord di Napoli. Hanno sradicato un roller cash (una cassa automatica per i contanti) e l’hanno portato via prima dell’intervento delle forze dell’ordine.

Sul posto sono intervenuti i militari dell’Arma. Indagini in corso per quantificare il bottino e acquisire le immagini di videosorveglianza. Si tratterebbe del terzo colpo avvenuto in zona, dopo quelli di Marigliano e Sant’Anastasia. Non si esclude la presenza di un banda specializzata in furti negli istituti di credito.