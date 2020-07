L’uomo sarebbe deceduto per cause sconosciute pochi giorni fa. Un tragico destino quello dell’ex naufraga dell’Isola dei Famosi costretta a dire addio, troppo presto, alle figure chiave della sua vita. A soli 17 anni la Galanti era rimasta orfana di madre, morta prematuramente. Poi il drammatico lutto vissuto sei anni fa, quando la sua ultima figlia, India Carolina Sky, veniva a mancare a soli nove mesi di vita. La piccola morì improvvisamente mentre dormiva in culla. La Galanti non è riuscita mai a superare quel drammatico lutto.

Oggi la nuova drammatica perdita. Claudia Galanti si trovava a lavoro quando ha ricevuto la notizia dell’improvvisa morte del padre, che viveva nel paese di origine della famiglia, il Paraguay. Impegnata nel suo nuovo progetto Foodbeats, dedicato alla cucina e alle ricette sul web, la Galanti sembrava aver voltato finalmente pagina, ritrovando la serenità perduta.

L’uomo si è spento nella sua casa in Paraguay, sua terra di origine, ma al momento non sono state rese note le cause e le circostanze del decesso.