Stava mangiando una brioche quando un boccone gli è andato di traverso. I genitori lo hanno sentito tossire e sono accorsi per aiutarlo, ma per un bimbo di 5 anni non c’è stato niente da fare.

Bimbo di 5 anni muore soffocato mentre mangia una brioche

Il dramma è avvenuto lo scorso 30 giugno, a Pero, alle porte di Milano. Il piccolo stava assaporando la sua brioche, quando un boccone gli ha ostruito le vie respiratorie. Nonostante i tentativi di salvarlo, il bimbo in breve è diventato cianotico e non è più riuscito a respirare. Sul posto, in via XXV aprile, sono accorsi i soccorritori del 118, ma al loro arrivo il bambino era già deceduto.

Tutta la comunità della cittadina si è stretta attorno alla famiglia del bambino. I genitori, di origine egiziana, sono titolari di una pizzeria. Sull’accaduto indaga la polizia. Gli agenti hanno interrogato i genitori per accertare cosa sia accaduto. Un episodio analogo si è verificato due giorni fa, nel barese. Qui un bimbo di 12 anni è morto per aver ingerito un boccone di mozzarella. Il 12enne era a tavola quando si è verificato il dramma: la sorella e la madre hanno cercato di praticare le manovre di pronto soccorso per fare espellere il pezzetto di latticino che si era incastrano nelle vie respiratorie, senza però riuscirci. Poi hanno proseguito i sanitari, che nel frattempo sono intervenuti sul posto, ma oramai era troppo tardi.