Achille Lauro, il nuovo singolo “Bam bam twist”

Due moderni Vincent Vega e Mia Wallace, nell’omaggio a una delle scene più iconiche della storia del cinema mondiale. Si tratta di quella del coinvolgente e sensuale twist con John Travolta e Uma Thurman in Pulp Fiction, pellicola cult di Quentin Tarantino del 1994. In una sala da ballo vuota, il Malandrino Achille Lauro è il frontman di una band queer e patinata. Il ritmo di chitarre e rullante semplice ed intrigante di Bam Bam Twist accompagna il ballo tra Santamaria e la Barra. La coppia, scalza come i protagonisti del film tarantiniano, unghie laccate di nero, proprio come Lauro, si fronteggia in una coreografia che in un crescendo di sensualità si trasforma in un duello all’ultimo glitter. Il videoclip è diretto da Antonio Usbergo e Niccolò Celaia per YouNuts!