Francesca Barra e Claudio Santamaria: figli, matrimonio, storia. Francesca Barra, nata a Policoro il 14 settembre 1978, del segno della Bilancia, è un volto noto del giornalismo italiano e non solo. È famosa anche per essersi sposata con l’attore Claudio Santamaria in gran segreto.

Claudio Santamaria è un attore e doppiatore italiano. Nel 2016 si aggiudica il David di Donatello per il miglior attore protagonista per il film Lo chiamavano Jeeg Robot alla sua terza candidatura.

Si è laureata in Scienze della comunicazione all’Università LUMSA, a Roma, con una tesi sulle donne in politica. È conduttrice e autrice televisiva e radiofonica. Ospite de La vita in diretta, per commentare cronaca nera. Inviata del Cristina Parodi Live, su LA7.

Si occupava di cronaca per il quotidiano Pubblico e l’Unità. Conduce, su Rai Radio 1, il programma La bellezza contro le mafie, dal 2009. Nel 2012 ha pubblicato Giovanni Falcone un eroe solo, mentre nel 2011 Il Quarto Comandamento, editi da Rizzoli. Ha scritto il racconto Gli spietati nel libro Non è un paese per donne, edito da Arnoldo Mondadori Editore. Ha collaborato con l’Unità e con il settimanale Sette, occupandosi di criminalità organizzata e donne vittime della ‘ndrangheta.

Francesca Barra e Claudio Santamaria: figli, matrimonio, storia

Francesca Barra e Claudio Santamaria: figli

Dal 2017 ha una relazione con l’attore Claudio Santamaria, col quale si è sposata nel novembre dello stesso anno negli Stati Uniti e il 21 luglio 2018 a Policoro. Ha tre figli, nati dal precedente matrimonio con Marcello Molfino, con cui è stata sposata dal 2005 al 2016: Renato (2006), Emma Angelina (2013) e Greta (2016). Il 26 maggio 2019 ha annunciato, con un post su Instagram, di aver purtroppo perso il bambino che aspettava dal marito Claudio Santamaria.

I due hanno pubblicato di recente un libro intitolato La giostra delle anime.

Francesca Barra e Claudio Santamaria: matrimonio

I due sono insieme dal 2017. Si sono sposati nel novembre dello stesso anno negli Stati Uniti, e poi il 21 luglio 2018 a Policoro.

