Il matrimonio si trasforma in un focolaio: almeno 111 invitati contagiati, con lo sposo morto pochi giorni dopo il banchetto nuziale. E’ quanto accaduto nello stato indiano di Bihar, in India, paese dove il Covid-19 sta vivendo la sua fase più acuta.

Coronavirus, sposo muore dopo il matrimonio: 111 invitati contagiati

Le nozze sono state celebrate lunedì 15 giugno. Almeno 350 gli invitati. Un assembramento in piena regola che ha acceso un focolaio di contagio senza precedenti. Stando a quanto riportato dall’emittente locale Ndtv, lo sposo sarebbe deceduto pochi giorni dopo la cerimonia, ma non è chiaro se il virus sia stato o meno la principale causa della morte.

Le autorità indiane, citate dalla Bbc, hanno riferito di avere rintracciato e isolato tutti i presenti alle nozze la scorsa settimana, avviando un’indagine sul numero eccessivo di partecipanti. Nell’ambito delle misure imposte per contenere l’epidemia, infatti, in India non sono consentiti assembramenti di oltre 50 persone. Lo Stato indiano di Bihar, fino ad oggi, conta più di 9.500 casi di coronavirus accertati e 60 vittime.