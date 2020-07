Inizia oggi un nuovo mese: quello di Luglio: vediamo frasi e immagini per augurare buon 1 luglio. Il nome di questo mese deriva da Giulio Cesare che essendo nato il 12-13 luglio, lo chiamò Julius.

Fino al 46 a.C. a Roma era vigente il calendario romano, che divideva l’anno in dodici mesi, come oggi, ma con numero di giorni leggermente diverso. L’anno iniziava il primo marzo, ed è per questo che il mese di luglio era chiamato Quintilis (quinto mese) ed agosto Sextilis(sesto mese). I successivi mesi, da settembre a dicembre, ancora portano l’impronta di quell’antico calendario (settimo, ottavo, nono, decimo mese).

La riforma del calendario, promulgata da Giulio Cesare, venne introdotta nel 46 a.C.: da quel momento il calendario si chiamerà Giuliano, fino alla nuova riforma (1582) che introdusse il calendario oggi in vigore in Italia e nei paesi occidentali, il calendario Gregoriano.

Uno degli elementi più importanti della riforma del calendario introdotta da Giulio Cesare fu che l’anno non iniziava più a marzo, bensì a gennaio.

Il latino julius ha dato poi vita alle tante varianti nelle lingue neolatine: in spagnolo si chiama Julio, in francese Juillet, in rumeno Iulie, in portoghese Julho. Anche nelle lingue non neo-latine è rimasta la stessa radice: in inglese si chiama July, in tedesco July. In futuro anche Ottaviano Augusto avrebbe avuto il suo mese: il mese di agosto.

Buon 1 luglio: frasi e immagini

Ecco una selezione di frasi e proverbi da condividere su Facebook e WhatsApp per augurare ad amici, familiari o colleghi il “Buon inizio di Luglio”.

Ecco le FRASI per gli auguri su Facebook e WhatsApp:

Quando piove a luglio, ti viene il batticuore.

Il mattino scuro di Luglio non significa brutta giornata.

Luglio dal gran caldo, bevi ben e batti saldo.

Presto la pioggia suol venire a noia, ma in Luglio è un ricco dono e apporta gioia.

Chi vuole un buon rapuglio, lo semini di luglio.

Di luglio, ogni noce fa gheriglio.

Giugno, la falce in pugno; se non è in pugno bene, luglio ne viene.

Giugno, luglio, agosto, né acqua, né donna, né mosto.

Con luglio soleggiato il vino è assicurato.

Luglio, col bene che ti voglio vedrai non finirà. Luglio m’ha fatto una promessa l’amore porterà. Anche tu, in riva al mare tempo fa, amore, amore mi dicevi: “luglio ci porterà fortuna” poi non ti ho vista più… (Riccardo del Turco)

Se piove a sant’Anna, piove un mese e una settimana.

Se piove a santa Maddalena si riempirà la fontana.