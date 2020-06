Omicidio a Milano. Un uomo di 46 anni, T.L.R., è stato arrestato dalla polizia per aver ucciso un vicino di casa di 68 anni, Giuseppe Alfredo Villa. La vittima è stata accoltellata al culmine di una lite in un palazzo in via Trilussa.

Omicidio a Milano: uccide vicino a coltellate

La vicenda è accaduta attorno alle 2:45, quando il 46enne è salito al piano superiore rispetto al proprio appartamento per affrontare il vicino. Secondo quanto ricostruito finora, c’erano già stati altri scontri e tensioni. La scorsa notte, però, il 46enne si è presentato armato di un coltello da cucina con cui ha colpito l’anziano che vive con la moglie. La vittima è morta pochi minuti dopo l’arrivo al Niguarda.

Ancora sconosciuti i motivi della lite, quando gli agenti sono arrivati sul posto hanno trovato la vittima sanguinante, l’aggressore sul posto e il coltello usato per colpire. Ai fatti hanno assistito alcuni testimoni: il 46enne è stato arrestato in flagranza con l’accusa di omicidio volontario. Il 68enne trasportato d’urgenza all’ospedale Niguarda è morto poco dopo.