Oroscopo martedì 30 giugno 2020 per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Cosa prevedono le stelle per questa giornata per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione? Scopriamolo insieme con le previsioni dell’oroscopo.

Oroscopo Leone martedì 30 giugno 2020

Oggi aleggia nervosismo nell’aria. Sarà difficile discutere con voi, anche di cose banali e poco rilevanti. Siete molto irascibili. Delle questioni familiari vi stanno mettendo a dura prova, insieme al rapporto con i vostri familiari. Andateci coi piedi di piombo. Le parole e i toni hanno il loro peso, e non potete permettervi di usarli senza riflettere. Qualcuno potrebbe rimanere turbato e deluso da questo tipo di comportamenti. Perciò provate a mantenere la calma e fare un respiro profondo prima di parlare.

Oroscopo Vergine martedì 30 giugno 2020

Sarà un martedì all’insegna della tenerezza e del divertimento in compagnia del vostro partner. Lo stress delle scorse settimane ormai è solo un ricordo. Avete il bisogno e la voglia in primis di trascorrere del tempo con chi amate, e poi di distrarvi pensando alle cose belle che la vita vi offre. Organizzate una bella serata fuori, un gelato o un film insieme e tutto assumerà un aspetto decisamente meno soffocante e serioso nella vostra vita.

Oroscopo Bilancia martedì 30 giugno 2020

Non trascurate il vostro fisico. Voi bilancia non appena arriva il primo caldo, accusate subito la stanchezza. Ad oggi è già diventata qualcosa di insostenibile. Fatevi consigliare dal vostro medico su come migliorare le cose, oppure dedicatevi al vostro benessere. Il lavoro e lo studio possono essere accantonati per un giorno. Voi avete la priorità e dovete prepararvi ai grandi cambiamenti che avverranno nella vostra vita. La vostra metà comprenderà benissimo il vostro stato di salute mentale e fisico e sarà un supporto importante per voi.

Oroscopo Scorpione martedì 30 giugno 2020

Cielo incerto e cupo per i nati sotto il segno dello scorpione. La vostra situazione sentimentale non è chiara. Ci sono delle cose che non vi convincono. Rifletteteci. Nella coppia ci sono aspirazioni diverse, divergenze caratteriali e gelosie esagerate, non vi fanno bene. Il consiglio delle stelle è quello di essere sinceri e di dire apertamente le cose che non vi piacciono. Solo in questo modo si deciderà insieme se è il caso di andare avanti o terminare il tutto evitando di soffrire.