Terremoto a Montecilfone in Molise. Scossa di terremoto con epicentro Montecilfone alle ore 18.21 del 29 giugno 2020. E’ stata registrata poco fa una scossa di magnitudo 3.5 nel basso Molise.

Scossa di terremoto a Montecilfone

A darne conferma anche l’INGV. Il sisma è avvenuto ad una profondità di 18 chilometri ed è stato avvertito distantamente dalla popolazione della zona del cratere e anche a Termoli.

Il sisma è stato particolarmente avvertito a Guglionesi dove molte persone, in preda alla paura, sono scese in strada. Al momento non si segnalano danni a cose o persone.

La scossa è stata chiaramente avvertita dalla popolazione in una vasta area, da Campobasso a Foggia, ma anche sul Gargano e debolmente a Pescara come risulta dai commenti sui social network.