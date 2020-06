Aveva appena 38 anni Filippo Balzano. L’uomo, titolare di un noto bar della movida di Torre del Greco, è stato trovato morto nell’appartamento di un amico. La tragedia si è consumata dopo un sabato sera trascorso in amicizia.

Torre del Greco, Filippo Balzano trovato morto in casa di un amico: si indaga

Ad accorgersi di quanto accaduto il proprietario di casa che l’ha ospitato per la notte. Giunti sul posto, i sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso di Filippo ed avvertire le forze dell’ordine.

Le case del decesso non sono ancora chiare. Da un primo esame, sembra che a stroncare la vita di Filippo sia stato un eccesso di droga e alcol. Il magistrato ha disposto l’autopsia per stabilire con certezza la causa della morte. Gli agenti di polizia municipale indagano sul caso ed attendono ora gli esiti dell’autopsia prima di ascoltare il proprietario dell’appartamento dove è avvenuto l’episodio per ricostruire con esattezza quanto accaduto nello scorso weekend.

La notizia intanto ha fatto il giro di Torre del Greco gettando nello sconforto amici e parenti. Sono tanti, in queste ore, i messaggi di cordoglio apparsi sui social network. “Ciao Filippo Balzano. Fratello, riposa in pace: non posso crederci troppo. Presto ti porterò per sempre nel mio cuore, buon viaggio”, il ricordo di Salvatore. “Sarai sempre presente nei miei pensieri e nel mio cuore amico mio”, scrive invece Rosario.