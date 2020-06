Il 29 giugno si festeggia San Paolo: vediamo di seguito frasi di auguri di buon onomastico a chi porta il nome Paolo o Paola. Il nome Paolo deriva dal latino Paulus, noto fin dall’epoca dell’antica Roma, trattandosi del cognomen romano della gens Aemilia. È tratto dall’omonimo aggettivo, paulus, che significa, in senso stretto, “di piccola quantità”, “piccolo”.

Considerando il contesto dei cognomina romani, è possibile che, in origine, Paulus venisse imposto o al figlio più giovane (ovvero “il più piccolo”) della famiglia oppure al più piccolo o più giovane fra due membri omonimi dello stesso nucleo familiare (ad esempio nel caso della tradizionale omonimia fra nonno e nipote o, talvolta, anche fra padre e figlio o ancora tra fratelli, e via dicendo). La stessa logica, per maggior chiarezza, fa da sfondo a tutta una serie di cognomina latini, quali ad esempio Primo, Secondo, Terzo, Maggiore, Massimo, Magno, e così via.

inlineadv

Nel corso dei secoli l’accezione di questo termine si estese fino a significare anche “umile”. Questo significato, in particolare, fa da sfondo alla popolarità del nome Paolo fra i primi cristiani, accentuata poi notevolmente dalla figura di san Paolo (il cui nome originale era Saul); il culto verso i numerosi santi così chiamati ha poi sostenuto la diffusione del nome, permettendogli anche di resistere al dominio longobardo, durante il quale gran parte dei nomi latini andò fuori uso. Per quanto riguarda l’Inghilterra, era piuttosto raro durante il Medioevo, cominciando ad avere una diffusione degna di nota solo a partire dal XVII secolo. Da Paolo deriva anche il cognome Paul.

Frasi di auguri buon onomastico Paolo

Buon onomastico Paolo, poche parole che vogliono dire: ringraziamo chi ti ha dato questo meraviglioso nome!

Il giono del tuo onomastico è per me come la festa di una stella perchè brilli nel mio cielo e nel mio cuore! Auguri Paolo!

Mi ricordo sempre del tuo onomastico perché tu sei troppo importante. Buon onomastico Paolo

Felici auguri, scusami se ogni anno ti mando il solito pensiero, ma trovo sempre la stessa offerta!

Auguri al mio caro nonno di cui con grande piacere porto il nome!

Quando sento parlare d’amore il tuo è il primo nome che mi viene in mente! Buon onomastico Paolo.

Il tuo è un nome speciale per un angelo unico che come te mi è stato sempre vicino e sul quale posso sempre contare!

Oggi sei diventato famoso, sei su tutti i calendari. Buon onomastico Paolo

Conosco tanti Paolo ma solo tu mi strappi un sorriso ogni volta che ti vedo. Buon onomastico

Tutto quello che non riesco a dire con una frase, è in questo video di auguri, buona giornata!

Questo giono è l’occasione per dirti che ti sono vicino e che nutro per te una forte sentita amicizia!