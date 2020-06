Giugliano. Le fiamme hanno divorato parte di un ricovero per senza tetto di Via Staffetta. I carabinieri della stazione di Varcaturo sono intervenuti sul posto e sorpreso Angela D’Orta – 49enne senza fissa dimora – che ancora stringeva tra le mani un accendino.

Giugliano, le negano un posto letto e lei dà fuoco a un ricovero per senza tetto: arrestata

Secondo quanto ricostruito dai militari, la donna, alla quale sarebbe stato negato un posto letto, avrebbe dato alle fiamme un divano piazzato in una piccola veranda attigua al ricovero e alcuni vestiti di un clochard.

Il fuoco, che ha avvolto parte del ricovero, è stato facilmente domato dai vigili del fuoco. I militari hanno dunque arrestato per incendio doloso aggravato la donna, la quale è stata ristretta in camera di sicurezza in attesa di giudizio.