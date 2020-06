Era un vero e proprio gioiellino appena ritirato dal concessionario. Una Lamborghini appena acquistata, dal valore di circa 300mila euro. Mai il neo proprietario si sarebbe aspettato di vederla distrutta dopo appena 20 minuti dall’acquisto.

Lamborghini distrutta

E’ successo in Inghilterra, nel West Yorkshire. L’auto sportiva di lusso, del prezzo di circa 250.000 sterline, è stata colpita dietro un furgone dopo essersi fermata nella corsia esterna dell’autostrada M1 a causa di un “guasto meccanico” dopo aver lasciato il concessionario e si stava dirigendo a casa, ha detto la polizia del West Yorkshire. Nella collisione l’autista del furgone ha riportato lievi ferite alla testa.

Un agente di polizia del West Yorkshire ha condiviso le foto dell’incidente, vicino a Ossett, e ha detto che sebbene “sia solo un’auto”, “avrebbe voluto piangere”. La dinamica dell’incidente non è ancora chiara ma non è escluso che l’automobilista abbia perso il controllo del mezzo per l’alta velocità e un malfunzionamento ai freni. Entrambi i conducenti sono comunque in buone condizioni.

Dalle foto pubblicate sui social media dalla polizia, la Huracan è danneggiata in modo così grave al vano motore che probabilmente non si potrà riparare.