GIUGLIANO. Tentata rapina ieri sera a Giugliano. Tre balordi hanno tentato l’assalto al bar “Rendez Vous” in via Pigna a Casacelle. I malviventi sono entrati all’interno dell’attività commerciale armati e hanno minacciato il cassiere per farsi consegnare il denaro.

Rapina al bar Rendez Vous

Una volta dentro però non si aspettavano di trovare una guardia giurata che ha reagito provando a disarmarli. La banda, sentitasi braccata, si è così data alla fuga. In due sarebbero scappati con la stessa auto con cui sono giunti sul posto, una Fiat Panda. Mentre un terzo sarebbe scappato a piedi. Pochi metri dopo il bar avrebbe però rapinato una donna della sua auto per proseguire la sua fuga. Sul posto la polizia per avviare le indagini.

