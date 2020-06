Oroscopo 28 giugno Branko Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone

Miravi a una soluzione ma quello che hai sono dei compromessi. Non è quello che ti aspettavi, ma sei ancora in gioco. Secondo l’oroscopo di Branko oggi c’è Marte in ottimo aspetto che te ne combinerà delle belle. Preparati a vivere un periodo ricco di emozioni intense, soprattutto per ciò che riguarda l’amore.

Vergine

C’è una differenza tra servitore e schiavo. Uno viene pagato e uno no. Tienilo a mente prima di dire di sì. Oggi Marte transiterà nel segno dell’Ariete: un passaggio che porterà nuova forza nella tua vita. Sfruttala al meglio per portare avanti i progetti lavorativi, ma non solo.

Bilancia

A un certo punto devi accettare la decisione di qualcuno, anche se incolpa circostanze al di fuori del suo controllo. Il fatto che stia ancora lottando con questo dice tutto. Marte comincerà un nuovo, estenuante transito di opposizione in Ariete, che ti obbligherà a rallentare i ritmi e, se necessario, fare qualche controllo. Non sottovalutare la forma fisica.

Scorpione

Rimandare una certa decisione ha più a che fare con i sentimenti di sicurezza emotiva che con le preoccupazioni finanziarie. Metti in discussione i sentimenti. Non permettere ai punti ciechi di far deragliare i progressi. Oggi Marte farà il suo ingresso nel segno dell’Ariete: il pianeta rosso sarà traboccante di energie sessuali e si divertirà a stuzzicare la sfera della passione, degli affetti. Qualcuno potrebbe decidere, dall’oggi al domani, di stravolgere la propria vita amorosa.

Branko: oroscopo per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario

Rinuncia a provare ad arbitrare una disputa. Più si tenta di mediare, più entrambe le parti suonano allo stesso modo. Anatra mentre puoi. Secondo l’oroscopo di Branko oggi Marte, nel segno dell’Ariete, sarà sensuale. La tua vita amorosa ne potrà beneficiare alla grande! Approfittatene per recuperare l’intesa di coppia, se nei mesi scorsi hai avuto alcuni contrasti con il partner.

Capricorno

Il famoso astrologo istriano raccomanda un po’ di cautela perché Marte sarà contrario. Dovresti cercare di staccare la spina e ritagliarti del tempo per curare di più la tua forma fisica. Se necessario, rallenta i ritmi lavorativi. Non prendere il comportamento gelido di un amico al valore nominale. Sai come ti senti quando ti senti insicuro. La rassicurazione da te fa cambiare le cose.

Acquario

Incredibile cosa possano fare le scuse sincere. È uno dei grandi miracoli della natura umana. Come preannuncia l’oroscopo di Branko Marte sarà in posizione armonica. Si prospetta un weekend all’insegna delle belle emozioni, della voglia di fare e di mettersi in gioco, sia in amore che sul lavoro. Non sprecare queste stelle e buttati!

Pesci

Il posto di lavoro è invaso da speculazioni e pettegolezzi. Hai avuto un ruolo in questo? È meglio iniziare a rilasciare dichiarazioni di non responsabilità ora. Secondo l’oroscopo di Branko oggi Marte entrerà in Ariete. Il pianeta dell’azione potrebbe renderti un po’ instabile emotivamente, piuttosto suscettibile. Fai molta attenzione ai rapporti interpersonali, cerca soprattutto di non intestardirti nel commettere gli stessi sbagli.