Nel bollettino di oggi 27 giugno scende ancora il dato dei contagi da coronavirus in Italia. Si registrano 175 nuovi casi (ieri erano stati 259), mentre il numero dei decessi è il più basso dall’inizio della pandemia: nelle ultime 24 ore sono 8 le vittime. Complessivamente i morti salgono a 34.716. Nel dettaglio, si segnalano 2 vittime in Lombardia, 1 nel Lazio, 3 in Piemonte, 1 in Umbria e 1 in Liguria. In tutte le altre Regioni zero decessi.

Bollettino Coronavirus oggi 27 giugno

In terapia intensiva per la prima volta i ricoverati scendono sotto quota 100 (nel momento del picco erano più di 4000). Quasi la metà (43) sono in Lombardia; seguono Lazio (13), Piemonte (12) ed Emilia Romagna (11). Il numero totale dei casi sale a 240.136.

La maggior parte dei casi si registrano sempre in Lombardia, con un 77 nuovi positivi. Dei nuovi malati, 4 sono stati registrati a Milano, di cui uno solo in città. Dall’inizio dell’epidemia quindi il totale dei contagiati è di 93.664. Rispetto a ieri è calato il numero dei ricoverati: in terapia intensiva sono 43 (-4), negli altri reparti 415 (-86), mentre sono stati 2 i decessi, per un totale di 16.626. La seconda regione con il numero più alto di contagi è l’Emilia Romagna, che fa segnare 44 casi in più.

Intanto si registra un nuovo piccolo focolaio a Fiumicino: due ristoranti sono stati chiusi.