Oggi zero contagi e zero decessi in Campania. Il bollettino di Coronavirus in regione di oggi, sabato 27 giugno, non registra nuovi positivi. Dopo una settimana di grande preoccupazione a causa del focolaio di Mondragone, l’unità di crisi della Regione Campania comunica che nella giornata di oggi sono stati esaminati 3.151 tamponi, di cui nessuno risultato positivo al coronavirus.

Bollettino Coronavirus Campania oggi 27 giugno

Il totale dei positivi in Campania dall’inizio dell’emergenza resta dunque a 4.665, mentre il numero dei decessi resta fermo a 431. Sono inoltre 4.071 i pazienti guariti, di cui 4.067 totalmente guariti e 4 clinicamente guariti. Vengono considerati clinicamente guariti i pazienti che, dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione virologicamente documentata da Sars-Cov-2, diventano asintomatici per risoluzione della sintomatologia clinica presentata ma sono ancora in attesa dei due tamponi consecutivi che ne comprovano la completa guarigione.

