Salame richiamato perché positivo alla salmonella. Il ministero della Salute ha pubblicato il richiamo di un lotto di salame nostrano dolce e con aglio prodotto da Mariga Giuseppe & C. Sas per positività alla Salmonella. I prodotti interessati sono venduti interi in forme da 700 grammi circa con il numero di lotto 170/2020 e la data di produzione 21/04/2020.

Richiamo di salame

I salami richiamati sono stati prodotti da Mariga Giuseppe & C. Sas nello stabilimento di via dell’Industria 14/E a Monticello Conte Otto, in provincia di Vicenza.

A scopo precauzionale, si raccomanda di non consumare i salami con il numero di lotto segnalato e restituirli al punto vendita d’acquisto. I tipi di salame risultati positivi alla salmonella sono dunque due: salame nostrano dolce e salame con aglio. Entrambi non devono dunque essere consumati nel caso in cui dovessero essere già stati acquistati. Il Ministero infatti avverte, nel documento di richiamo, di non consumare il prodotto e di renderlo nuovamente al punto vendita dove è stato acquistato.