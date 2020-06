Oroscopo sabato 27 giugno 2020 Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Come andrà questo weekend per questi segni dello zodiaco? Di seguito vedremo i segni più fortunati e quelli che invece dovranno affrontare qualche tensione. Qui l’oroscopo per sabato 27 giugno 2020 per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo sabato 27 giugno 2020: Leone

E’ la giornata giusta per portare a termine le trattative che hai in corso. Chi è stato in sospeso nei giorni scorsi, nelle prossime ore potrà riprendere alcune questioni in mano e portarle avanti con successo. Bene l’amore e il rapporto con gli altri. Hai mille cose per la testa e anche parecchie preoccupazioni. Sul lavoro si può iniziare a pensare a qualcosa di nuovo.

Oroscopo sabato 27 giugno 2020: Vergine

Riposo è la parola d’ordine di oggi. Il suggerimento dell’oroscopo è quello di dormire di più. Stai vivendo un periodo molto favorevole, soprattutto per quanto riguarda il lavoro e la vita pratica, ma dovresti ricordarti che anche il riposo è essenziale. Non pretendere troppo dal tuo fisico. Potrebbe poi cedere da un momento all’altro. La Luna nel segno ti aiuta in amore rendendoti più intuitivo, cerca comunque di rimanere razionale. Cerca di essere meno negativo.

Oroscopo Branko domani sabato 27 giugno 2020: Bilancia

Se in questi giorni l’amore va a gonfie vele, il lavoro e le finanze barcollano un po’. Oggi dovresti fermarti per fare un bilancio obiettivo e affrontare il toro per le corna, una volta per tutte. In amore sei alla ricerca di una relazione vera e stabile, le storielle non ti interessano. Periodo nel complesso positivo. Sei particolarmente stanco e ci sono dei ritardi sul lavoro.

Oroscopo sabato 27 giugno 2020: Scorpione

Si prospetta un weekend all’insegna dell’amore e della passione. Oggi la giornata potrebbe avere dei risvolti sensuali interessanti, per cui approfittane per organizzare una serata a due con la tua dolce metà. Questo è un periodo migliore, di recupero. Bene le emozioni, ma fai attenzione a una persona Acquario. Se da poco c’è stata una novità sul lavoro, ora potresti essere molto stanco.