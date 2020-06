Pensioni minime a 1.000 euro in Campania, iniziano i pagamenti anche per il mese di luglio. La Regione, nell’ambito del piano socio-economico di sostegno a chi è rimasto fermo con le attività o è in crisi economica causa Covid-19, ha previsto l’aumento delle pensioni minime fino a mille euro per due mesi.

Quello di giugno dovrebbe essere l’ultimo mese di aumento della pensione minima. Riceveranno il complemento a 1.000 euro, 170.317 pensionati titolari di assegni sociali, pensioni sociali e pensioni di vecchiaia integrate al minimo. Anche per queste mese i pagamenti delle pensioni sono stati anticipati da parte di Poste Italiane e suddivisi sempre in ordine alfabetico.

Pensioni minime 1000 euro Campania luglio

Poste Italiane comunica che le pensioni verranno accreditate a partire da mercoledì 24 giugno per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution. I titolari di carta Postamat, Carta Libretto o di Postepay Evolution potranno prelevare i contanti da oltre 7.000 ATM Postamat, senza bisogno di recarsi allo sportello.

I pagamenti da parte della Regione Campania per raggiungere i mille euro avvengono con un accredito separato da quello dell’Inps, come già avvenuto lo scorso mese.

Coloro che invece non possono evitare di ritirare la pensione in contanti nell’Ufficio Postale dovranno presentarsi agli sportelli rispettando la turnazione alfabetica prevista dal calendario seguente:

A alla B mercoledì 24 giugno;

C alla D giovedì 25 giugno;

E alla K venerdì 26 giugno;

L alla O sabato mattina 27 giugno;

P alla R lunedì 29 giugno;

S alla Z martedì 30 giugno.