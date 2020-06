Lutto nella Terra dei Fuochi per la morte di Cristina, una bimba di appena 12 anni. La brutto male ha spazzato via una bambina di 12 anni. La piccola abitava con la famiglia a Pomigliano d’Arco ed è stata stroncata da un tumore.

Terra dei Fuochi in lutto per Cristina: aveva 12 anni

A dare notizia del decesso la giornalista Marilena Natale, che ha salutato la piccola ricordandola attraverso un post su Facebook: “Cara Cristina sei andata via in silenzio – si legge nella lettera. Il mondo era troppo impegnato a preoccuparsi per il covid, il nostro governatore troppo preoccupato a fare lo show, per far salire i sondaggi in vista delle prossime regionali.. e tu piccola mia, anche sei fai parte dei tanti eroi, che hanno combattuto,mi dispiace dirlo, resterai un numero.

Perché per gli erode del nostro tempo, la terra dei fuochi o viene negata o ancora peggio, viene ridicolizzata. Loro tesoro mio, non capiscono come una bellissima principessa come te, si possa ammalare, senza nessun stile di vita e morire in otto mesi. A loro fa comodo vedere senza guardare, sentire senza ascoltare.. A loro non interessa se tu non potrai più andare a cavallo, non potrai più abbracciare la tua mamma, la tua famiglia. Loro non riusciranno mai a sentire il vuoto che tu e gli altri bambini avete lasciato”.