Meteo Campania. Finalmente possiamo dire che è arrivata l’estate. Da oggi 25 giugno 2020 e soprattutto nel fine settimana l’alta pressione di matrice sub-tropicale prenderà più coraggio e avanzerà ulteriormente verso il nostro Paese. La sua calda presenza oltre a limitare i temporali alle sole zone alpine farà anche aumentare le temperature.

Meteo Campania, previsioni

Il weekend sarà all’insegna di quelli tipicamente estivi. Merito anche dall’alta pressione portato all’anticiclone delle Azzorre, che ha contribuito a far aumentare le temperature. Ci sono venti deboli o quasi assenti nelle zone interne e temperature oltre i trenta gradi, in zone costiere sono previsti 35-36 gradi.

Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che dall’inizio della prossima settimana l’anticiclone africano non darà scampo all’Italia. Aria caldissima dal deserto del Sahara comincerà ad invadere le nostre regioni a partire dal Sud, come Sicilia, Puglia, Campania, per poi raggiungere il Centro e quindi il Nord. Le temperature cominceranno a lievitare ulteriormente con punte di 40°C in Sicilia e in Puglia, fino a 36-37°C al Centro-Nord.