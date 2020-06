Oroscopo venerdì 26 giugno 2020 Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Cosa succederà durante questo giovedì ai 4 segni centrali dello zodiaco? Se siete curiosi di scoprirlo, leggete le seguenti previsioni astrologiche dedicate a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo giovedì 25 giugno 2020: Leone

E’ probabile che dall’autunno dell’anno scorso tu stia cercando una nuova soluzione di lavoro e che alcune condizioni non ti stiano più bene. Ancora una volta però è necessario osservare la massima attenzione per le questioni di carattere economico perché sta iniziando una fase di austerity, senza arrivare a definirla di blocco, sicuramente di revisione delle entrate e uscite.

Oroscopo giovedì 25 giugno 2020: Vergine

L’ondata favorevole per il tuo segno continua: se nel lavoro desideri perfezionare un contratto o migliorarlo, perché non sei del tutto contento di quello che ti hanno proposto, ci potrebbe essere uno scontro frontale con chi sostiene di agire nei tuoi interessi ma in realtà pensa solo a tirare acqua al proprio mulino. Evita i muro contro muro e opta per una soluzione diplomatica.

Oroscopo giovedì 25 giugno 2020: Bilancia

Questo potrebbe essere un periodo estremamente positivo per coloro che vogliono curare un problema personale. Chi vuole iniziare una dieta o una cura adesso potrebbero trovare la giusta terapia. Non va escluso che ci sia una fase di maggior forza e anche di narcisismo. Vi sentirete più brillanti e anche più belli.

Oroscopo giovedì 25 giugno 2020: Scorpione

Tutti coloro che stanno cercando maggiore forza nel lavoro adesso potrebbero togliersi belle soddisfazioni a fine mese. Per chi lavora a chiamata potrebbero arrivare belle notizie. Se avete mandato a quel paese qualcuno tra luglio e

agosto adesso potreste ripensarci e avere forti perplessità. Magari avete agito d’impulso senza pensare alle conseguenze.