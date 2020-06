Oroscopo Paolo Fox venerdì 26 giugno 2020 Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. Ci avviciniamo al weekend: come sarà questa giornata di venerdì i primi 4 segni dello zodiaco? Problemi di famiglia, qualche nervosismo e tensioni da tenere a bada. Ma vediamo nello specifico la giornata come procederà secondo Paolo Fox. Di seguito, le previsioni astrologiche per questi segni, tratte liberamente dall’oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox venerdì 26 giugno 2020: Ariete

Oggi giornata un po’ pesante. Avrete dei problemi familiari da affrontare. Se dovrai prendere una decisione importante ti converrà aspettare sabato e domenica, perché saranno due giornate migliori. Fai molta attenzione, inoltre, perché domenica prossima potresti accusare un piccolo calo fisico. In amore bisogna affrontare i problemi, ma cerca di rimanere tranquillo. Ultimamente sei sempre più nervoso e ansioso. Sul lavoro potresti ricevere notizie che aspettavi da tanto.

Oroscopo Paolo Fox venerdì 26 giugno 2020: Toro

C’è aria di positività per i nati sotto il segno del toro. Oggi e domani potrebbero essere giornate interessanti. E ne hai decisamente bisogno, dopo un inizio settimana vissuto in maniera nervosa a causa di una persona poco corretta o di un accordo saltato. In questi giorni, inoltre, qualcuno è stato anche alle prese con il soccorrere un amico o conoscente. Insomma, meno male che le prossime 48 ore ti ricaricheranno un po’. E’ il momento di riflettere attentamente sulla tua vita sentimentale e i problemi che stai affrontando. Momento importante per il futuro, non sottovalutare niente e nessuno. Qualcuno potrebbe averti fatto arrabbiare.

Oroscopo Paolo Fox venerdì 26 giugno 2020: Gemelli

Purtroppo oggi sarai molto nervoso e lo resterai fino a sabato. Domenica, invece, avrai modo di recuperare una grande forza. Le tensioni proverranno dal lavoro, dalla famiglia e perfino dall’amore. Ti senti nell’occhio del ciclone ma resisti. È vero, entro luglio le stelle prevedono una bella rimonta, ma adesso dovrai essere un po’ più prudente. In amore c’è un po’ di agitazione, sarebbe meglio cercare di mantenere la calma. Sei piuttosto stanco. Situazione complicata sul lavoro, difficile da gestire.

Oroscopo Paolo Fox venerdì 26 giugno 2020: Cancro

Calma e pazienza. Fai queste parole tue in questi giorni. Non mettere i bastoni fra le ruote a chi sta prendendo decisioni che non ti piacciono molto, ma di aspettare un po’. Venerdì e sabato saranno due giornate importanti, mentre domenica emergerà un po’ di stanchezza. Il passaggio di Mercurio nel tuo segno favorisce novità e accordi. Se hai conosciuto da poco una persona interessante, continua a coltivare il rapporto, perché in agosto potrebbero esserci sviluppi interessanti. Se c’è qualche problema di cui parlare, meglio aspettare qualche giorno. Per il resto, momento positivo in amore. Sei stanco ma riesci ad andare avanti. Sul lavoro c’è qualche intoppo ma non demordere.