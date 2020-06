L’oroscopo di Branko per venerdì 26 giugno 2020 per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Come andrà la giornata per gli ultimi 4 segni dello zodiaco? C’è qualcuno che dovrà fare i conti con alcuni intralci delle stelle e altri che, invece, saranno baciati dalla fortuna. Vediamo le previsioni astrali dedicate a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, liberamente tratte dall’oroscopo di Branko per venerdì 26 giugno.

Oroscopo Branko venerdì 26 giugno 2020: Sagittario

Oggi la Luna sarà un po’ puntigliosa. Cerca di fare molta attenzione nel gestire i rapporti interpersonali, sopratutto quello sentimentale, sennò potresti ritrovarti a discutere per un niente. Sii prudente, perché la giornata potrà rivelarsi piuttosto faticosa. Tu sei un segno che cerca spesso la competizione con gli altri, il conflitto, e in certi casi può risultare anche interessante capire come sono gli altri, quali esperienze hanno avuto e confrontarle con le tue. In amore, però, la competizione fa male, può rovinare l’armonia della coppia.

Oroscopo Branko venerdì 26 giugno 2020: Capricorno

Evasione è la parola del giorno. Hai bisogno di evadere mentalmente dalle responsabilità quotidiane, dagli impegni che stanno assorbendo molto tempo ed energia negli ultimi giorni. Staccare la spina per rigenerarsi, di tanto in tanto, serve a tutti. Per l’intero weekend avrai delle giornate molto positive. È vero, forse non stai guadagnando un granché in questo momento. Forse, Mercurio in opposizione rallenta le novità e i cambiamenti o li posticipa al mese di agosto, ma c’è un progetto nuovo che, comunque, andrà avanti. Il 2020 sarà un anno molto significativo per te: qualcosa, che apparentemente sembra difficile da affrontare, si rivelerà, in seguito, una liberazione vera e propria.

Oroscopo Branko venerdì 26 giugno 2020: Acquario

Il quadro astrologico è molto promettente ed è soprattutto l’amore ad andare a gonfie vele. Oggi potresti perfino imbatterti in un’avventura dai contorni passionali. Se sei un single alla ricerca di emozioni intense, non fartela sfuggire. Dovresti lasciare i sentimenti e la fantasia liberi di esprimersi. Grazie alla complicità di Venere possono portarti lontano. In questo momento devi fermarti a riflettere un po’ di più, capire quali strade vuoi percorrere, fare chiarezza perfino in amore. Per esempio qualcuno può desiderare di fare il grande passo con il partner, ma un minuto dopo sentirsi soffocare dal rapporto.

Oroscopo Branko venerdì 26 giugno 2020: Pesci

Oggi la collaborazione deve essere alla base di questa giornata. E’ importante collaborare con soci e colleghi per portare avanti un progetto importante. I presupposti per ottenere risultati vincenti sono molti, ma dovrai rimboccarti le maniche e lavorare sodo. E’ probabile che oggi sarai parecchio sovrappensiero. Nelle prossime 48 ore ci sarà qualcosa che ti farà sentire piuttosto stanco o, comunque, giù di corda. L’ideale sarebbe avere al tuo fianco qualcuno capace di cogliere l’occasione per strapparti un sorriso, magari facendoti una bella sorpresa. Domenica l’umore si risolleverà.