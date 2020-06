Tensioni tra Maria Elena Boschi e Matteo Renzi. È questa l’indiscrezione a seguito delle foto pubblicate su vari giornali di gossip tra la Boschi e Giulio Berruti in tenere effusioni. A raccontare della discussione che ci sarebbe stata tra il leader di Italia Viva e la capogruppo alla Camera è Dagospia. Secondo alcuni retroscena, infatti, il leader di Italia Viva, avrebbe redarguito la Boschi al telefono proprio per le foto in cui la ritraggono con il fidanzato.

I servizi di gossip realizzati da “Chi” e da “Diva e Donna”, che hanno paparazzato la pasionaria toscana da sempre vicina a Renzi, non sarebbero andati giù all’ex premier che si sarebbe lamentato non solo della sua sovraesposizione mediatica ma avrebbe ricordato anche alla Boschi che lei attualmente ha il ruolo di capogruppo alla Camera di Italia Viva. Inoltre secondo i giornalisti di Dagospia, l’ex premier avrebbe lamentato il fatto che non si può dare all’esterno “l’immagine di un partito in preda alle fregole d’amore”.

Gelo tra Renzi e Boschi

Stando sempre alle fonti di Dagospia, i vari servizi fotografici incriminati avrebbero irritato alcuni esponenti del suo partito, tra cui Ettore Rosato. Il leader di IV avrebbe strigliato al telefono Boschi e a tal proposito sempre il noto sito di Roberto D’Agostino ci va giù duro scrivendo che, in sostanza, Renzi abbia voluto intendere che l’ex Ministra “è pur sempre la Capogruppo alla Camera, non una tronista in partenza per Temptation Island”. La stessa capogruppo alla Camera avrebbe però replicato per le rime.