Nessuna misura cautelare per Emilio Fede, che può lasciare Napoli e tornare a Segrate (Milano) dove sta scontando gli arresti domiciliari. Lo ha deciso il gip di Napoli nell’udienza di convalida dell’arresto avvenuto nella serata del 22 giugno.

Emilio Fede torna a Milano, arresto convalidato: resta ai domiciliari

Il Gip di Napoli Fabio Provvisier ha ritenuto valido l’arresto nei confronti di Fede ma non ha emesso nei suoi confronti alcuna misura cautelare dichiarandosi territorialmente incompetente

Inviati gli atti al Tribunale di Milano per ulteriori decisioni in merito. L’ex direttore del Tg4, difeso dall’avvocato Gennaro Demetrio Paipais delegato dall’avvocato milanese Salvatore Pino, resta dunque agli arresti domiciliari in casa sua in esecuzione della precedente pena che sta scontando per il caso Ruby bis.