La mano del figlio che tiene quella del padre. Niccolò Zanardi ha pubblicato un post su Instagram a tarda notte, alle tre del mattino, per dare forza a papà Alex Zanardi. “Io questa mano non la lascio. Dai papà, anche oggi un piccolo passo avanti” ha scritto il ragazzo. La foto di Niccolò Zanardi sta facendo già il giro della rete. Già ieri il figlio aveva dedicato un altro messaggio al padre sul social: “Forza papà, ti aspetto, torna presto”. Erano quasi 5 anni che il ragazzo non condivideva nulla sulla sua pagina.

Alex Zanardi è rimasto coinvolto venerdì in un incidente stradale con la sua handbike. E’ ricoverato all’ospedale Le Scotte di Siena. Al messaggio di Niccolò ne sono seguiti decine di affetto nei commenti e di sostegno.

inlineadv

Intanto anche il Papa ha scritto una lettera al campione. “Prego per lei. Grazie per aver dato forza a chi l’aveva perdita”. E ancora: “la sua storia è un esempio”.