Alex Zanardi incidente il video. Una vita sempre di corsa quella di Alex Zanardi. L’ex pilota di Formula 1 aveva guardato la morte in faccia già 19 anni sul circuito del Lausitzring, in Germania. A 13 giri dalla fine venne centrato dall’auto del canadese Alex Tagliani. Zanardi rimase con un solo litro di sangue in corpo e aveva le gambe maciullate a causa del terribile impatto.

Quel maledetto 15 settembre: l’incidente di Alex Zanardi

Quattro giorni prima c’era stato l’attacco terroristico alle Torri Gemelle, ma gli organizzatori non fermarono la corsa, come era avvenuto in altre manifestazioni. Vollero che fosse un «American Memorial», come denominarono la gara. Le qualifiche vennero cancellate per la pioggia e si partì nell’ordine di classifica di quel Mondiale, dove Alex non era messo benissimo e quindi prese lo start dalla ventiduesima posizione. Come sempre, questo non lo fermò: una rimonta straordinaria, fino alla testa della gara.

inlineadv

L’incidente di Alex Zanardi il video

Mancavano tredici giri al termine. Alex si ferma per l’ultima sosta. Sta uscendo dai box, perde il controllo della vettura, probabilmente per le condizioni della pista, dove pare ci fosse olio mischiato ad acqua. Stavano arrivando due auto. Quella di Patrick Carpentier riuscì ad evitarlo, ma non ce la fece Alex Tagliani. Un impatto tremendo contro la parte frontale della Reynard Honda di Zanardi. Gambe subito amputate, sangue che colava.

Il video dell’impatto

Alex Zanardi lotta tra la vita e la morte

A distanza di 19 anni Zanardi è stato vittima di un altro bruttissimo incidente. Il campione paraolimpico è finito contro un camion che viaggiava nell’altro senso di marcia, attorno alle 17, del 19 giugno 2020, su una strada provinciale dalle parti di Pienza. Il campione 53enne si trovava in Val d’Orcia per la staffetta a tappe “Obiettivo Tricolore”. Era a bordo della sua handbike, mezzo al quale si è appassionato dopo il tragico incidente del 2001.