Bonus figli 18 anni. Si tratta di una misura volta a sostenere le famiglie, soprattutto in questo periodo difficile a causa dell’emergenza Coronavirus che ha messo in ginocchio l’intera economia italiana.

Il Bonus figli fino ai 18 anni cos’è e come funziona?

L’assegno universale è, nella pratica, una versione aggiornata e semplificata di tutte le misure di sostegno economico per i genitori con figli a carico. Già con la Legge di Bilancio 2020 si era parlato di una riordinata in tal senso.

Il nuovo bonus figli fino ai 18 anni sarà corrisposto in forma mensile a partire dal settimo mese di gravidanza e fino al 18esimo anno di età per ogni figlio. Per i figli disabili il limite dei 18 anni viene superato.

Bonus figli: come sarà pagato?

Si tratta di una erogazione in denaro o di un credito d’imposta da utilizzare per le famiglie. Per i figli successivi al secondo, l’importo dell’assegno viene maggiorato del 20%, così come avviene anche per i figli disabili.

Bonus figli: Assegno universale come funziona

Per comprendere come funziona l’assegno universale si si basa sui principi e ai criteri fissati dal Family Act e sui quali il governo si dovrà basare per adottare la nuova riforma:

l’assegno universale spetterà alle famiglie con figlie e figli a carico; l’importo minimo dell’assegno universale per i figli stabilito per tutti i nuclei familiari con uno o più minori, cui viene aggiunta una quota ulteriore e variabile determinata per scaglioni dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE); alle famiglie beneficiarie spetterà un importo mensile sotto forma di denaro o credito da usata in compensazione dei debiti d’imposta; l’importo spetterà per ogni figlia o figlio, fino ai diciotto anni di età; in caso di figlia o figlio successivo al secondo, l’importo dell’assegno universale è maggiorato del 20%; l’assegno sarà riconosciuto a partire dal settimo mese di gravidanza; il bonus figli non concorrerà alla formazione del reddito complessivo; l’importo dell’assegno sarà in base al’età dei figli a carico; per ciascun figlia o figlio con disabilità non ci saranno limiti di età e sarà aumentato.