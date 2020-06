Reddito di cittadinanza pagamenti giugno 2020. Tra pochi giorni ci sarà la tanto attesa ricarica del reddito di cittadinanza. In molti si stanno chiedendo se sarà puntuale come i mesi precedenti oppure arriverà con qualche giorno di ritardo a causa del week end.

Solitamente l’erogazione dei soldi. Per tanto l’accredito del RdC sarà disponibile dal 29/30 giugno 2020, quindi, il denaro sarà disponibile da lunedì.

Calendario pagamenti mese per mese

Reddito di cittadinanza giugno 2020

Il pagamento RdC del mese di giugno 2020 arriverà:

Ricarica RdC dal 24 al 27 giugno 2020 per chi riceve il secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo, nono, decimo, undicesimo, dodicesimo pagamento .

per chi riceve il . dal 15 giugno 2020 per chi riceve il primo pagamento e la consegna della carta RdC.

Chi beneficia del sussidio del Reddito di Cittadinanza a partire da questo mese di giugno 2020 dovrà ritirare la carta RdC negli uffici di Poste Italiane per ricevere i pagamenti. In questo caso la carta RdC che sarà ritirata risulterà già caricata con la mensilità che spetta ai percettori del RdC.

Rdc sospeso

Il pagamento Reddito di cittadinanza sarà sospeso anche a giugno 2020 per tutte le famiglie beneficiare del Reddito di cittadinanza e Pensione di cittadinanza che non hanno provveduto a consegnare il nuovo ISEE 2020 entro la scadenza del 31 gennaio 2020 e tantomeno nei mesi successivi.

La sospensione dei pagamenti RdC sarà quindi attuata fino a quando non verranno aggiornati i documenti come richiesto ufficialmente.

Reddito di emergenza: a quanto ammonta?

Per fra fronte alla crisi economica da Coronavirus, il governo ha previsto anche il reddito di emergenza. Questo contributo, che va dai 400 agli 800 euro, non è cumulabile al RdC.