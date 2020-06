Bollettino Coronavirus di oggi 23 giugno della protezione civile. Scendono ancora le vittime: sono 18 nelle ultime 24 ore, il nuovo minimo da inizio epidemia.

Bollettino Coronavirus oggi 23 giugno

Pochi anche i nuovi casi, solo 122 tamponi positivi, la maggior parte sono in Lombardia, con 62 nuovi positivi (il 50,8% dei nuovi contagi). Tra le altre regioni più colpite dal coronavirus, l’incremento di casi è di 6 casi in Piemonte, 17 in Emilia Romagna, di 3 in Veneto, di 6 in Toscana, di 4 in Liguria e di 8 nel Lazio.

Il numero totale di persone che hanno contratto il virus dall’inizio dell’epidemia è 238833.

In terapia intensiva si trovano oggi 115 persone, 12 meno di ieri. Sono ancora ricoverate con sintomi 1853 persone, 185 meno di ieri. In isolamento domiciliare 17605 persone (-867 rispetto a ieri).

Nelle ultime ventiquattr’ore sono morte 18 persone (ieri le vittime erano state 23), arrivando a un totale di decessi 34675.

I guariti raggiungono quota 184585, per un aumento in 24 ore di 1159 unità (ieri erano state dichiarate guarite 533 persone).

Il calo dei malati (ovvero le persone attualmente positive) è stato pari a 1064 unità (ieri erano stati 335) mentre i nuovi contagi rilevati nelle ultime 24 ore sono stati 122 (ieri 218).