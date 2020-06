Sono 10 i nuovi positivi in Campania al Coronavirus, numeri in leggera risalita rispetto ai giorni precedenti. A fornire il dato è l’Unità della Regione Campania che, come di consueto, ha diffuso il bollettino delle 17.

Campania, risalgono i positivi dopo il focolaio di Mondragone

Mai numero così “alto” dal 28 maggio, dovuto anche dai nuovi contagi registrati nell’area Palazzi Cirio a Mondragone. Su 834 tamponi processati 10 hanno dato esito positivo. Ieri i casi Covid sono stati 6 nella regione.

Si segnalano anche due guariti e zero decessi nelle ultime 24 ore. Fin dall’inizio della pandemia il totale dei guariti ha raggiunto quota 4062 mentre il totale dei decessi resta fermo a 431. Sino ad oggi in Campania sono stati analizzati 267.306.

Coronavirus a Napoli

Intanto a Napoli si regista un solo caso positivo e sette guariti negli ultimi 4 giorni. Il totale delle persone che hanno contratto il virus a Napoli sale dunque a 1004. 844 sono le persone guarite (7 in più rispetto alle 837 di venerdì scorso). I deceduti restano 137, non si registra alcun decesso per Covid-19 da venerdì 19 giugno.