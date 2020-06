Zona rossa a Mondragone, 10 persone trovate positive all’interno dei Palazzi Cirio. I casi tutti nella comunità bulgara che non potrà né uscire né entrare nello stabile. Intorno al perimetro è stato creato un cordone di sicurezza in modo da tenere tutti i contagiati isolati. Per sette giorni tutto sarà tenuto strettamente sotto controllo. Il caso è scoppiato quando si è rilevata la positività di una donna di origini bulgare che aveva appena partorito.

