Napoli. Gallerie chiuse in Tangenziale per manutenzione. Le gallerie della Tangenziale di Napoli resteranno chiuse a turno questa settimana, di notte, fino a sabato, dalle ore 22 alle 6 del mattino per consentire gli interventi di lavaggio e pulizia delle calotte.

A darne notizia è la società Tangenziale di Napoli, che ha stilato anche un apposito cronoprogramma dove sono indicate le date di chiusura della singola galleria e i percorsi alternativi consigliati per gli automobilisti, per ridurre al minimo i disagi. Le gallerie, infatti, durante i lavori saranno interdette al traffico veicolare.

Galleria “Solfatara” dir. ovest/Pozzuoli:

dalle ore 22,00 del 22/6/2020 alle ore 6,00 del 23/6/2020: chiusura al traffico del tratto autostradale “Agnano/Cuma” in direzione ovest/Pozzuoli con conseguente: uscita obbligatoria “Agnano” in direzione ovest/Pozzuoli per i veicoli provenienti dalle autostrade (possibile rientro consigliato allo svincolo d’ingresso “Variante 7/IV Domitiana” con percorso alternativo: Via Agnano agli Astroni – Via Beccadelli – Via San Gennaro Agnano – Via Variante Solfatara – Via Adriano Olivetti – Via Domitiana – rientro Variante 7/IV Domitiana); chiusura al traffico dello svincolo d’ingresso “Agnano” in direzione ovest/Pozzuoli (per i veicoli provenienti dalla viabilità ordinaria, ingresso alternativo consigliato “Variante 7/IV Domitiana”); chiusura Area di Servizio Sarni “Antica Campana ovest”.

Galleria “Monte Sant’Angelo” dir. ovest/Pozzuoli:

dalle ore 22,00 del 23/6/2020 alle ore 6,00 del 24/6/2020: chiusura al traffico del tratto autostradale “Fuorigrotta/Agnano” in direzione ovest/Pozzuoli con conseguente: uscita obbligatoria “Fuorigrotta” in direzione ovest/Pozzuoli per i veicoli provenienti dalle autostrade (possibile rientro consigliato allo svincolo d’ingresso “Agnano” con percorso alternativo: via Cintia – via Terracina – via Nuova Agnano – via Agnano agli Astroni); chiusura al traffico dello svincolo d’ingresso “Fuorigrotta” in direzione ovest/Pozzuoli (per i veicoli provenienti dalla viabilità ordinaria, ingresso alternativo consigliato “Agnano”); chiusura al traffico nella bretella di collegamento “via Agnano agli Astroni/Tangenziale” (denominata “Italia ‘90”) della rampa in direzione ovest/Pozzuoli (per i veicoli provenienti dalla viabilità ordinaria, ingresso alternativo consigliato “Agnano”); chiusura Area di Servizio AGIP “Agnano ovest”.

Galleria “Vomero” dir. ovest/Pozzuoli:

dalle ore 22,00 del 24/6/2020 alle ore 6,00 del 25/6/2020: chiusura al traffico del tratto autostradale “Zona Ospedaliera/Camaldoli” in direzione ovest/Pozzuoli con conseguente: uscita obbligatoria “Zona Ospedaliera” in direzione ovest/Pozzuoli per i veicoli provenienti dalle autostrade (possibile rientro consigliato allo svincolo d’ingresso “Camaldoli” con percorso alternativo: via Pietravalle – via Sergio Pansini – via Domenico Montesano – Via Gabriele Jannelli);

Galleria “Capodimonte” dir. ovest/Pozzuoli:

dalle ore 22,00 del 25/6/2020 alle ore 6,00 del 26/6/2020: chiusura al traffico del tratto autostradale “Corso Malta/Capodimonte” in direzione ovest/Pozzuoli con conseguente: uscita obbligatoria “Corso Malta” in direzione ovest/Pozzuoli per i veicoli provenienti dalle autostrade (possibile rientro consigliato allo svincolo d’ingresso “Capodimonte” con percorso alternativo: via Colonnello Lahalle – via Arenaccia – via Nicola Nicolini – via Ponti Rossi – via Capodimonte); chiusura al traffico dello svincolo d’ingresso “Corso Malta” in direzione ovest/Pozzuoli (per i veicoli provenienti dalla viabilità ordinaria e dalla SS162/Dir, ingresso alternativo consigliato “Capodimonte”); chiusura Area di Servizio ESSO “Scudillo ovest”.

Galleria di svincolo “Capodimonte”:

dalle ore 22,00 alle ore 24,00 del 26/6/2020: chiusura al traffico dello svincolo d’ingresso “Capodimonte” in entrambe le direzioni (per i veicoli provenienti dalla viabilità ordinaria, ingresso alternativo consigliato “Corso Malta” con percorso alternativo: Corso Amedeo di Savoia – via Santa Teresa degli Scalzi – via Broggia – piazza Cavour – via Foria – via Colonnello Lahalle”). dalle ore 0,00 alle ore 6,00 del 27/6/2020: chiusura al traffico dello svincolo d’uscita “Capodimonte” in entrambe le direzioni (per i veicoli proventi dall’asse autostradale”, uscita alternativa consigliata “Zona Ospedaliera”).