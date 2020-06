Aumento anomalo di casi di Coroanvirus in Portogallo. Il rialzarsi dei contagi ha così portato il governo a richiudere la regione di Lisbona. Questa è la più piccola ma la più popolosa del Paese che negli ultimi giorni ha registrato nuovi focolai di coronavirus. Il Portogallo aveva attuato una strategia di lockdown che si era dimostrata particolarmente efficace, limitando di molto i positivi. Ora, però, nuovi focolai preoccupano il governo.

Coronavirus in Portogallo

Il governo portoghese manterrà dunque lo stato di emergenza in 15 distretti di 5 municipi di Lisbona nei quali si è registrato negli ultimi giorni l’anomalo e preoccupante aumento dei contagi da Covid-19. Ad annunciarlo è stato il premier, Antonio Costa, al termine dell’incontro con i sindaci di Lisbona, Sintra, Amadora, Ovidelas e Loures. Ha poi aggiunto che è stato approvato un pacchetto di nuove misure per cercare di limitare i contagi che comprende la limitazione degli incontri pubblici e la chiusura anticipata di bar e ristoranti a partire dalla mezzanotte di domani.

Queste nuove misure, ha chiarito, saranno ratificate nel corso del Consiglio dei ministri del 25 giugno prossimo. Secondo il premier, i casi che suscitano maggiore preoccupazione nella regione di Lisbona “si concentrano su quindici distretti nei quali è “addirittura possibile localizzare le zone residenziali dove c’è una particolare incidenza”. I dati della Direzione generale della sanità (Dgs) hanno evidenziato che nei 52 comuni della regione di Lisbona e della valle del Tago è stato registrato negli ultimi giorni il 95,2% dei nuovi casi di Covid-19.

90 casi sono scoppiati a seguito di una festa clandestina al Club Deportivo de Odiáxere, a Lagos, in Algarve. Un altro cluster importante è quello del Santuario di Fatima, nel comune di Ourém, dove 16 dipendenti sono risultati positivi al tampone nelle ultime ore. In tutto il Paese, dall’inizio dell’epidemia, sono oltre 39mila i casi accertati, con 1.534 morti. Ma dopo il successo della strategia di contenimento i numeri sono tornati a crescere, con 259 nuovi casi nelle ultime 24 ore. Il portogallo e Lisbona sono stati scelti dalla Uefa come sede delle Final Eight di Champions League.

