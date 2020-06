Mugnano. E’ partito questa mattina il cantiere per la nuova biblioteca-mediateca di Mugnano. Ad avviare simbolicamente i lavori è stato il sindaco Luigi Sarnataro insieme all’attuale giunta comunale, consigliere ed ex assessori. Nascerà in via Napoli nella struttura dell’ex scuola Illuminato chiusa da molti anni.

Un luogo di studio e cultura con tecnologie all’avanguardia ma anche una struttura “green”. Dell’importo totale di 900mila euro infatti, circa il 30% saranno recuperati dal comune grazie all’accordo con l’Agenzia Napoletana Energia e Ambiente. Grande attenzione alla scelta dei materiali ed impianti come riscaldamenti e fotovoltaico. Ci saranno spazi per gli studenti, sala proiezioni ed anche un’area per stare all’aperto. Il taglio del nastro dovrebbe avvenire entro un anno.

