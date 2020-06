Campania. Da oggi in Campania l’uso delle mascherine all’aperto non è più obbligatorio, ma facoltativo. Resta invece l’obbligo nei luoghi chiusi (mezzi pubblici, negozi, supermercati ecc). Obbligo anche nelle situazioni di assembramento o dove non si può mantenere la distanza di almeno un metro.

Campania, mascherine all’aperto non obbligatorie

Nei giorni scorsi è stato pubblicato un provvedimento ricognitivo di alcune norme previste nelle precedenti ordinanze in Campania, con specifico riferimento all’uso delle mascherine e alla ripresa delle attività lavorative “in presenza” nel rispetto dei protocolli di sicurezza. Nel provvedimento si affronta anche il tema dello smart working, con l’indicazione di facilitare progressivamente la ripresa del lavoro ‘fisicamente’, sempre nel rispetto delle norme di sicurezza.

