Offerte Tim. Cambiamenti importanti per il gestore telefonico leader in Italia. La società telefonica ha deciso di rimodulare alcune offerte per la telefonia mobile, aumentando i costi delle offerte

TIM, cambiano i costi mensili di queste offerte

La novità di TIM sarà effettiva proprio dagli ultimi giorni di questo mese di Giugno. Le ricaricabile che sono interessate dalla modifica dei costi sono rispettivamente Ten Go e SuperGiga 20. In sostanza, queste due promozioni, daranno vita ad un’unica grande iniziativa con una duplice modifiche che riguarda sia i costi che i consumi.

Come riporta Tecnoandroid, gli abbonati del gestore potranno ora beneficare di consumi illimitati sia per la connessione internet, sia per le telefonate e egli SMS. Il costo previsto ogni trenta giorni sarà di 23,99 euro. In pratica, quindi, vi sarà un aumento di 1,50 euro rispetto agli attuali listini.

Il cambiamento di TIM entrerà per la precisione in vigore a partire dal prossimo, 25 Giugno. Ciò significa che, in linea con le precedenti occasioni, i clienti potranno comunque disdire il loro contratto senza il pagamento delle penali penali, con una richiesta di annullamento entro il 24 Giugno.

Offerte telefonia fissa

TIM SUPER FIBRA

Fibra fino a 1GIGA in download e 100 Mega in Upload

Modem TIM HUB+ con copertura Wi-Fi 6 incluso

Chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

Mondo DISNEY+ GRATIS per 6 mesi e dopo a 3€ al mese invece di 6,99€ al mese

ATTIVAZIONE Inclusa

COSTO: 29,90€ al mese

TIM SUPER MEGA

Internet veloce fino a 200 MEGA in download e 20 Mega in Upload

Modem TIM HUB incluso

Chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

Mondo DISNEY+ GRATIS per 6 mesi e dopo a 3€ al mese invece di 6,99€ al mese

ATTIVAZIONE Inclusa

COSTO: 29,90€ al mese

TIM SUPER FWA

Traffico Illimitato fino a 200GB al mese (download a 30Mbps e upload a 3Mbps)

Modem TIM SUPER FWA incluso a seconda della copertura

Chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

Mondo DISNEY+ GRATIS per 6 mesi e dopo a 3€ al mese invece di 6,99€ al mese

ATTIVAZIONE Inclusa

COSTO: 24,90€ al mese

TIM SUPER ADSL