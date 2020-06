Reddito di cittadinanza pagamenti giugno 2020. Questa è la settimana in cui avverrà la ricarica del Reddito di Cittadinanza. A maggio 2020, il pagamento del reddito di cittadinanza è stato puntuale quasi per tutti infatti, il giorno 27 come dichiarato nelle disposizioni è avvenuto il pagamento. Al momento non risultano notizie che fanno pensare al contrario per l’accredito RdC di giugno quindi riteniamo che anche per questo mese dovrebbe essere puntuale.

Pagamento giugno 2020 reddito di cittadinanza, accredito il 27 o il 29?

Bisogna fare una considerazione importante sul Reddito di Cittadinanza per questo mese. Il giorno 27 giugno capiterà di sabato e pertanto, l’accredito del RdC sarà disponibile dal 29/30 giugno 2020. Detto questo, significa che i soldi accreditati sulla carta del Reddito di Cittadinanza si potranno usare dopo il weekend ovvero, dal giorno 29/30 giugno 2020.

Reddito di cittadinanza, calendario pagamenti mese per mese

RdC data pagamento Giugno 2020

Il pagamento RdC della ricarica della carta Reddito di Cittadinanza del mese di giugno 2020 arriverà:

Ricarica RdC dal 24 al 27 giugno 2020 per chi riceve il secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo, nono, decimo, undicesimo, dodicesimo pagamento .

per chi riceve il . dal 15 giugno 2020 per chi riceve il primo pagamento e la consegna della carta RdC.

Chi beneficia del sussidio del Reddito di Cittadinanza a partire da questo mese di giugno 2020 dovrà ritirare la carta RdC negli uffici di Poste Italiane per ricevere i pagamenti. In questo caso la carta RdC che sarà ritirata risulterà già caricata con la mensilità che spetta ai percettori del Reddito di Cittadinanza.