Incidente finisce in tragedia ad Avola, in provincia di Siracusa. Salvo Mauceri, 22 anni, giovane del posto, è morto a seguito di un sinistro avvenuto a Fontane Bianche. Il giovane è spirato all’ospedale Umberto I di Siracusa, dove era stato trasferito.

Avola (Siracusa) piange Salvo Mauceri dopo incidente: aveva 22 anni

Il giovane, allenatore di pallamano e noto in città per essere uno dei bagnini del lido Eden, è deceduto dopo un incidente avvenuto alla rotatoria di Cassibile-Fontane Bianche. La dinamica del sinistro è ancora poco chiara.

Messaggi di cordoglio sono arrivati da amici e parenti. In particolare anche sulla pagina del lido dove era impiegato si legge un sentito e doloroso ricordo del giovane collaboratore. “Questa notte – è scritto nel post – è venuto a mancare Salvo Mauceri, il nostro bagnino dalla camminata flemmatica, dal sorriso contagioso, dalla fame insaziabile, uno dei piccoli della famiglia del Lido, ma soprattutto è venuto a mancare un giovane uomo, un amico fraterno, un figlio, un fratello. Il nostro dolore non trova parole, non trova spiegazioni a questa assurda tragedia. Ci mancherai ogni giorno di questa stagione e per tutte le stagioni della vita. Ti porteremo per sempre nel nostro cuore”.

La salma rientrerà ad Avola domani per i funerali che saranno celebrati nella chiesa di San Giovanni. Si unisce al dolore di amici e familiari anche il primo cittadino Luca Cannata che esprime ai congiunti di Salvo sentite condoglianze.