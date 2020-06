Palermo. Terribile incidente in provincia di Palermo, precipita elicottero. I fatti sono accaduti poco fa nelle campagne di Collesano, un paese delle Madonie. La scena è stata ripresa con un cellulare da una persona che ha dato l’allarme.

Precipita elicottero, i soccorsi

Sul posto si stanno recando squadre dei vigili del fuoco, della Forestale e del 118 oltre ai carabinieri. L’impatto col suolo è stato talmente violento da provocare un incendio: nelle prime immagini dell’incidente, che hanno subito fatto il giro dei social network, si vede la carcasse avvolta dalle fiamme.

Come riporta IlSicilia, il mezzo volava basso. A seguito di cause ancora da definire, il velivolo è precipitato sulle montagne, frenato dalla vegetazione presente.

Per fortuna dell’equipaggio, l’abitacolo non ha preso fuoco, nonostante si sia spezzata la coda dell’elicottero nell’impatto. La cabina di pilotaggio è rotolata giù per la montagna, rimanendo parzialmente integra.

L’annuncio del sindaco

“I piloti sono per fortuna rimasti illesi – commenta il sindaco di Collesano, Giovanni Meli -. Questa è la cosa più importante. Sulle dinamiche ancora non si sa nulla. I vigili del fuoco sono al lavoro per domare l’incendio. Anche se l’intervento risulta difficile a causa dell’inaccessibilità del luogo. Sul posto è giunta anche la forestale, che sta valutando l’utilizzo di un canadair per domare le fiamme”.

Il video